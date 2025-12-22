Japó alcanza un acuerdo «de principio» con la UE para unirse al programa Horizonte Europa

Tokio, 22 dic (EFE).- Japón alcanzó este lunes un acuerdo «de principio» con la Unión Europea (UE) para integrar el programa de investigación e innovación del grupo de los 27, Horizonte Europa, aunque ambas partes todavía deben formalizar el acceso.

«El 22 de diciembre se alcanzó un acuerdo de principio» tras un año de negociaciones con la Comisión Europea, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés en un breve comunicado.

El documento señaló que ambas partes continuarán trabajando en finalizar el borrador del acuerdo, así como en fijar una fecha para la firma del mismo.

Según el diario económico Nikkei, hasta ahora las empresas y universidades japonesas podían colaborar de forma individual con instituciones afiliadas al programa europeo, pero tenían que conseguir su propia financiación si solo estaban ubicadas en Japón.

Horizonte Europa es el programa de financiación clave de la UE para la investigación y la innovación con un presupuesto de 95.500 millones de euros para el período 2021-27.

Corea del Sur se convirtió el pasado enero en el primer país asiático en unirse al programa en virtud de un acuerdo transitorio, que permite a investigadores y organizaciones surcoreanas participar en convocatorias de Horizonte Europa, mientras que Canadá se unió en 2024. EFE

