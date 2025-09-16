Japón «celebra» la rebaja al 15 % de los aranceles de EE.UU. sobre sus vehículos

3 minutos

Tokio, 16 sep (EFE).- El Gobierno japonés «celebró» este martes la rebaja hasta el 15 % de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de sus vehículos, que entran en vigor hoy, y dijo que continuará trabajando con Estados Unidos para llevar a la práctica el acuerdo comercial entre ambas partes.

Los vehículos japoneses, que representan en torno al 30 % del total de las exportaciones del país asiático a Estados Unidos, venían siendo grabados con un 27,5 % tras el alza de gravámenes de la Administración del presidente Donald Trump en abril.

«Celebramos esto (la entrada en vigor de la rebaja impositiva) como una implementación constante del acuerdo entre Japón y Estados Unidos. Continuaremos trabajando con la parte estadounidense diligente y rápidamente para implementar el acuerdo», dijo hoy el portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa.

La entrada en vigor de los aranceles sobre las importaciones estadounidenses de vehículos y sus componentes de origen japonés fue anunciada horas antes por parte del Gobierno de Washington.

Ambos países acordaron rebajar el arancel hasta el 15 % en virtud del pacto comercial alcanzado a principios de agosto, pero ciertas diferencias en la interpretación de sus términos, que nunca fueron puestos por escritos, llevaron a Washington a dejar fuera la rebaja de esta partida, entre otras aplicaciones erróneas del pacto.

Hayashi añadió que el Ejecutivo nipón seguirá analizando el impacto de los aranceles en su economía y que brindará apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas que puedan atravesar dificultades.

El acuerdo comercial entre Japón y EE.UU. estipula que aquellos bienes que no contaran ya con un arancel específico y estuvieran grabados por debajo del 15 % se elevarían hasta ese nivel, mientras que los que ya contaran con ese porcentaje o superior no sufrirían alteraciones por los llamados «aranceles recíprocos».

En el caso de los vehículos, una partida especialmente importante para Tokio, se acordó una rebaja hasta el 15 %, al igual que para las autopartes.

Según ha informado el Gobierno nipón, la aplicación será con carácter retroactivo desde la entrada en vigor del pacto bilateral el pasado 7 de agosto, y cualquier exceso de aranceles cobrados hasta la fecha será reembolsado.

Washington llegó en un punto a sumar el gravamen del 15 % sobre otros existentes, en lugar de ajustarlo a dicha marca, antes de que Tokio le comunicara el error y procediera a corregirlo.

El ministro de Revitalización Económica y negociador de aranceles por la parte japonesa, Ryosei Akazawa, dijo hoy que, aunque celebra la rebaja de los aranceles estadounidenses al motor nipón, «hay que seguir trabajando», en particular acerca de los productos farmacéuticos y los chips, según la cadena pública NHK. EFE

