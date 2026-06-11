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Japón afirma recuperar sus niveles de importación de petróleo gracias a fuentes alternativas

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció el jueves que Tokio garantizaría en julio el mismo volumen de importaciones de petróleo crudo que el año anterior, gracias a fuentes alternativas a Oriente Medio, como Alaska y México.

Normalmente, más del 90% de las importaciones de crudo japonesas dependían de Oriente Medio, pero el país ha logrado diversificar considerablemente su cadena de suministro, declaró Takaichi durante una reunión extraordinaria de ministros.

La mandataria explicó que Estados Unidos ha multiplicado por diez sus exportaciones, mientras que Japón pudo también recurrir a otros países productores de petróleo.

«Además de Estados Unidos -de donde llegaron cargamentos desde Alaska la semana pasada-, se aseguraron importaciones procedentes de América Latina, la región de Asia-Pacífico, Asia Central y África, así como, más recientemente, de Canadá», precisó.

«En julio debe llegar petróleo crudo desde México por primera vez. Estamos avanzando en la diversificación de nuestras fuentes de suministro», añadió.

El cierre de facto por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra su territorio, ha sacudido a los mercados energéticos mundiales.

Esta situación se tradujo en una escasez de suministros de petróleo y productos derivados para Japón, un país con pocos recursos naturales, donde las empresas se quejan de desabastecimientos múltiples, que van desde tinta hasta plástico, pasando por productos médicos.

hih/nth/yk/mmy/hgs

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