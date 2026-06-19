Japón amenaza con aranceles ‘antidumping’ al acero de China y Taiwán tras investigación

Compartir

2 minutos

Tokio, 19 jun (EFE).- Las autoridades de Japón amenazaron este viernes con aranceles ‘antidumping’ al acero inoxidable procedente de China y de Taiwán después de que una investigación preliminar concluyera que empresas de ambos países estaban «perjudicando a la industria nacional», al exportar al archipiélago por debajo del precio de mercado.

Los productos «se exportaron a precios injustamente bajos», afirmó en una rueda de prensa el ministro de Comercio, Ryosei Akazawa, por lo que el Gobierno nipón planea imponer aranceles de hasta el 45 % a los productos procedentes de China y hasta el 21 % a los de Taiwán.

«Planeamos comenzar a aplicarlos el próximo mes», precisó el titular de la cartera ministerial nipona durante su intervención ante los medios de comunicación, y aseguró que ese será el calendario si el Gobierno recibe el visto bueno del Consejo de Aduanas y Divisas nipón.

Durante la jornada, los ministerios de Comercio y de Finanzas publicaron sus conclusiones preliminares en la investigación ‘antidumping’ iniciada en julio de 2025 tras recibir una petición por parte de cuatro compañías japonesas (Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel y Nakayama Steel Works).

El informe indicó que las compañías de China y Taiwán llegaron a vender sus productos en Japón significativamente por debajo del valor habitual, con la china PZSS reduciendo sus tarifas hasta un 45,32 %.

«Las empresas japonesas, para mantener o asegurar los mercados de venta de bienes similares producidos en el país, se vieron obligadas a limitar o reducir los precios de venta (…), lo que provocó una disminución de las ganancias», reza el informe.

Asimismo, los ministerios decidieron extender el periodo de investigación (que en un primer momento era de un año) durante cuatro meses más, hasta el 21 de noviembre, para «revisar detenidamente las pruebas».

Las mencionadas firmas niponas argumentaron que los bajos precios de los productos, que incluyen bobinas y chapas de acero laminadas en frío y en caliente, les obligaban a bajar su propios precios, manteniendo así bajos márgenes de beneficio operativo. EFE

pagb/daa/llb