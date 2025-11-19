Japón anuncia un paquete humanitario por un millón de dólares para damnificados en Cuba

2 minutos

La Habana, 19 nov (EFE).- Japón enviará a Cuba cargamentos de comida por un monto de un millón de dolares para apoyar a los damnificados del huracán Melissa en la isla, informó este miércoles la embajada del país asiático en La Habana.

La ayuda se realizará a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, señaló la legación diplomática nipona. Se trata del segundo paquete de ayuda de Tokio para Cuba.

A principios de noviembre, la isla recibió un donativo del país asiático conformado por purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña y colchonetas y otros bienes.

En aquella ocasión, el embajador japonés Nakamura Kazuhito, señaló que «el donativo consiste en bienes para la asistencia de emergencia», según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

En un comunicado publicado este miércoles, la legación nipona informó que «teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y los estrechos vínculos existentes entre Japón y Cuba, el Gobierno de Japón ofrece esta ayuda de emergencia en apoyo al pueblo cubano damnificado por este desastre natural».

Melissa tocó tierra en Cuba a finales de octubre por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán provocó cortes masivos de electricidad (una buena porción de la zona oriental del país aún continúa a oscuras); derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras; cortes de carreteras; problemas generalizados en las comunicaciones; severas inundaciones y considerables pérdidas en la agricultura.

Naciones Unidas aseguró la semana pasada a EFE que la magnitud de la catástrofe es «enorme» y que, pese a los esfuerzos, las autoridades están «abrumadas» con las necesidades de los más de 3,5 millones de damnificados.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, explicó que las primeras valoraciones subestimaron el alcance de la devastación y que son más de 90.000 las viviendas afectadas o destruidas, y unas 100.000 las hectáreas de cultivos dañados. EFE

