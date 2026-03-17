Japón apaliza a Argentina en la última jornada (83-39)

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Redacción deportes, 17 mar (EFE).- La selección de Japón apalizó este martes a Argentina por 83-39 en partido de la última jornada del torneo de Estambul (Turquía) de clasificación para el Mundial de baloncesto femenino de Berlín, con lo que acabó con las opciones albicelestes y mantuvo las suyas, ya que ahora espera un triunfo de Australia sobre Canadá para obtener el billete.

El cuadro asiático dominó con claridad desde el primer parcial, que terminó con un concluyente 23-7. Incluso amplió su ventaja sin remisión hasta el 40-16 del descanso e incluso hasta el 69-27 al acabar el tercer cuarto.

En el último, Japón se permitió el lujo de relajarse, lo que aprovechó Argentina para frenar algo la sangría y acabar con el 83-39.

Aika Hirashita, con 17 puntos, fue la máxima anotadora del encuentro por delante de su compañera Norika Konno, mientras que por argentina Agostina Burani aportó siete puntos, uno más que Julieta Mungo y Victoria Gauna. EFE

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