Japón apoya la declaración de países europeos sobre Irán que incluye misión en Ormuz

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Tokio, 15 jun (EFE).- Japón apoyó este lunes la declaración de cuatro países europeos sobre Irán, que incluye el despliegue de una misión para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, tras el anuncio de un acuerdo entre Teherán y Washington, anunció la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La jefa del Gobierno nipón confirmó en declaraciones a la prensa desde Roma que Tokio se sumará a la declaración emitida horas antes por Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, después de haber recibido una invitación para unirse, si bien no dio más detalles al respecto.

Los citados países europeos, que consideraron como «esencial» la reapertura «urgente» de Ormuz, se comprometieron a formar parte de una misión «estrictamente defensiva e independiente» destinada a proteger el transporte marítimo comercial y a realizar operaciones de desminado», de conformidad con sus respectivas obligaciones constitucionales.

En el comunicado, también se mostraban dispuestos a levantar las sanciones a Irán «en respuesta a medidas claras y verificables» en relación con su programa nuclear, y propusieron colaborar con ambas partes y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para este fin: «Irán jamás debe adquirir un arma nuclear», concluyeron. EFe

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