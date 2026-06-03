Japón aprueba 19.000 millones de dólares para mitigar el impacto de la guerra en Irán

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El gobierno de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprobó este miércoles un gasto adicional de 19.000 millones de dólares para ayudar a los hogares del archipiélago asiático ante la escalada de los precios por la guerra en Irán.

El presupuesto, según reportes de medios, podría aprobarse antes del viernes en el Parlamento, dominado por el gobernante Partido Liberal Democrático y los aliados de Takaichi, quien ya había avanzado que el dinero se destinará a aliviar los costos de la gasolina, la electricidad y el gas.

El presupuesto adicional fue «decidido» en una reunión del gabinete, informó la oficina de la primera ministra en su sitio web.

El portavoz principal del gobierno, Minoru Kihara, dijo a los periodistas que el consejo de ministros destinó un total de 3,11 billones de yenes (unos 19.000 millones de dólares).

Afirmó que eso incluye 2,5 billones de yenes para una «reserva de contingencia» recién establecida ante la situación en Oriente Medio, donde una guerra regional se desató a finales de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«En medio de la continua incertidumbre en la situación en Oriente Medio, hemos formulado este presupuesto con el objetivo de minimizar el riesgo», dijo Kihara.

Añadió que ese dinero permitirá una «sólida preparación financiera» y que el gobierno supervisaría de cerca las futuras tendencias de los precios «para que no se vean afectadas la vida cotidiana de la población y la actividad económica».

Takaichi ha dicho que el gobierno espera asegurar un suministro estable de petróleo hasta la próxima primavera boreal.

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