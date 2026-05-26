Japón aprueba 3.000 millones de dólares para ayudar a sus ciudadanos con la factura de la energía

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El gobierno japonés aprobó este martes un gasto de 3.000 millones de dólares para ayudar a los hogares a pagar sus facturas de electricidad y gas, ante el aumento de los costos de los servicios públicos debido a la guerra en Oriente Medio.

Al igual que muchas economías asiáticas, Japón depende en gran medida del combustible importado de Oriente Medio y ha tomado medidas para contrarrestar el impacto del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz sobre el suministro.

La decisión de ayudar a cubrir las facturas durante tres meses a partir de julio se produce un día después de que la primera ministra, Sanae Takaichi, anunciara un plan para elaborar un presupuesto adicional de 19.000 millones de dólares para ayudar a hacer frente al aumento de los precios de los productos básicos.

«Aprobamos un gasto de 513.500 millones de yenes (equivalentes a unos 3.000 millones de dólares) en la reunión del gabinete de hoy» para subvencionar las facturas de electricidad y gas entre julio y septiembre, dijo el martes a los periodistas Masanao Ozaki, sub secretario jefe del consejo de ministros.

Los subsidios provienen de las reservas incluidas en el presupuesto de este año fiscal.

Ozaki señaló que es poco probable que las facturas de electricidad y gas aumenten significativamente este mes o el próximo, pero que el aumento de los precios de importación de combustible sería un factor a partir de entonces.

El lunes, Takaichi dijo que el gobierno esperaba poder garantizar un suministro estable de petróleo hasta la próxima primavera boreal.

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