Japón aprueba más sanciones contra Rusia tras el ataque que violó el espacio aéreo polaco

Tokio, 12 sep (EFE).- El Gobierno japonés aprobó este viernes sanciones adicionales contra Rusia, concretamente la congelación de activos de 51 grupos y 14 individuos vinculados a la Federación, tras el ataque sobre Ucrania que violó espacio aéreo polaco y en medio de las infructuosas negociaciones para un alto el fuego.

«Hemos tomado esta decisión mientras la invasión rusa de Ucrania sigue en curso», señaló el portavoz gubernamental nipón, Yoshimasa Hayashi, en su rueda de prensa diaria.

La congelación de activos afecta a 47 grupos y nueve individuos en Rusia, a un grupo y cinco individuos que se encuentran en el este y sudeste de Ucrania y se considera que están involucrados en causar inestabilidad en el país, y a tres grupos situados fuera de estos territorios y del de Bielorrusia, estrecho colaborador de Moscú, según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.

Japón también impuso una prohibición de exportación a once grupos, incluidos algunos radicados en Rusia, China y Turquía.

Estas son las primeras sanciones contra Rusia vinculadas a la guerra en Ucrania que el Gobierno nipón impone desde el pasado enero.

La decisión se produce en un momento en el que las negociaciones lideradas por Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego que pueda llevar a un acuerdo de paz en el conflicto siguen sin dar fruto, y apenas días después de que Rusia llevara a cabo un ataque con drones y misiles durante el que se violó espacio aéreo polaco.

El incidente ha generado preocupación por una potencial expansión del conflicto en territorio europeo.

Japón ha impuesto hasta el momento sanciones sobre los bienes de 369 entidades y 759 individuos por la guerra en ruso-ucraniana, además de haber adoptado otras medidas como el veto a ciertas importaciones rusas u operaciones financieras. EFE

