Japón aprueba paquete de estímulos de 117.500 millones de euros para paliar la inflación

1 minuto

Tokio, 21 nov (EFE).- El Gobierno japonés aprobó este viernes un paquete de estímulos por valor de 21,3 billones de yenes (unos 117.500 millones de euros/135.500 millones de dólares) para hacer frente a los crecientes costes de vida, en la primera política económica de calado de la primera ministra, Sanae Takaichi.

«Implementaremos un gasto fiscal estratégico para proteger la vida de la población y construir una economía sólida», dijo la primera ministra en declaraciones televisadas, después de que el Gabinete diera luz verde al paquete.

Además de medidas de alivio para la inflación a corto plazo, Takaichi desveló que el nuevo Ejecutivo nipón planea impulsar la inversión en sectores clave como la construcción naval y la inteligencia artificial, unas inversiones estratégicas que buscan fortalecer el crecimiento de la cuarta economía mundial.

La mandataria, que llegó al cargo hace un mes y es conocida por su postura favorable a una política expansiva, se comprometió a priorizar la adopción de medidas para paliar el impacto de la persistente inflación en el país asiático, que ronda el 3 % en meses recientes, en medio del estancamiento de los salarios reales. EFE

