Japón aprueba un paquete de medidas contra los osos con más cazadores y vallas eléctricas

2 minutos

Tokio, 14 nov (EFE).- El Gobierno japonés aprobó este viernes un paquete de medidas para hacer frente a los ataques de osos a humanos, que han dejado 13 muertos desde el pasado abril, que incluye incentivos para sacarse la licencia de caza o la construcción de vallas eléctricas, entre otras cosas.

«Vamos a intentar reducir el número de osos que aparecen en zonas habitadas», aseguró esta mañana el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, durante su rueda de prensa diaria tras anunciar el plan.

Como parte de las medidas a corto plazo para hacer frente a la situación, las autoridades japonesas pedirán a los miembros retirados de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) y la Policía que obtengan licencias de caza para ayudar a los grupos de cazadores locales, que se han visto superados por la situación.

También enviarán expertos a las localidades más afectadas por este tipo de incidentes, y darán apoyo logístico y financiero a las autoridades locales para tomar medidas como construir vallas eléctricas o instalar trampas.

A medio plazo, el Gobierno se comprometió a desarrollar una hoja de ruta antes de que finalice el actual año fiscal, en marzo de 2026, especificando las cantidades de osos que deben capturarse en cada región para reducir las poblaciones, recoge la cadena pública NHK.

Al menos 13 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en cientos de ataques de osos desde abril, una cifra récord, y las autoridades japonesas se han visto obligadas a tomar medidas sin precedentes, como permitir a la policía utilizar armas de alto calibre para disparar a los animales en situaciones de riesgo.

Japón lleva tiempo sufriendo un aumento de este tipo de incidentes y muchos expertos coinciden en que la situación está relacionada con la despoblación de las zonas rurales, donde hay amplias zonas de cultivo sin vigilar que atraen a los osos. EFE

jdg/daa/rrt

(foto)