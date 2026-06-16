Japón aprueba un plan pionero de educación sobre la comunidad LGTBI criticado por retrasos

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Tokio, 16 jun (EFE).- El Gobierno japonés aprobó este martes un plan para promover la comprensión de la comunidad LGTBI, un plan pionero en el único país del G7 que no ha legalizado el matrimonio homosexual pero criticado por llegar años tarde y no ir lo bastante lejos.

«Este plan básico incorpora las políticas necesarias para promover la comprensión de la ciudadanía» sobre la comunidad LGTBI, afirmó el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, durante una rueda de prensa.

El portavoz señaló que el Gobierno nipón trabajará «firmemente» para alcanzar una «sociedad inclusiva y de coexistencia, en la que se respete la diversidad».

El plan de educación aprobado hoy es el primero de este tipo del archipiélago, en base a la Ley aprobada en 2023 para la promoción de la comprensión pública de la diversidad de la orientación sexual y la identidad de género, y debe servir como una guía para los gobiernos central y locales, las escuelas y las empresas.

El retraso de tres años desde la aprobación de la ley, justificado por Kihara por la recopilación «minuciosa» del Gobierno de «opiniones de distintos sectores», ha sido criticado por organizaciones y colectivos de la comunidad LGTBI.

«Es sumamente inusual y lamentable que hayan pasado tres años desde la promulgación de la ley hasta la formulación del plan básico», denunció la Alianza Japonesa para la Legislación LGBT (J-ALL) en un comunicado.

No obstante, además del retraso, las críticas se concentraron también en el contenido de la legislación por considerar que no va lo suficientemente lejos. La ley «tiene muchos problemas», según J-ALL, como que «casi no se menciona la implementación de la educación en las escuelas».

La legislación desató una fuerte polémica antes de ser aprobada, con largas sesiones de debate parlamentario entre las fuerzas de la oposición, que demandaban un texto más contundente, y los sectores más conservadores de la coalición gobernante compuesta entonces por el Partido Liberal Democrático (PLD) y la formación budista Komeito, partidarios de rebajar su contenido.

Uno de los puntos más controvertidos, por ser mucho más genérico y ambiguo que en las primeras versiones del texto y de lo que pretendían las fuerzas progresistas, señaló que «todos los ciudadanos deben poder vivir en paz» y que «ninguna persona debe ser sometida a discriminación de forma injusta».

J-ALL destacó hoy que esta mención específica a «la tranquilidad de la mayoría» es preocupante porque «revela una dirección poco clara para las políticas».

Japón es el único país del G7 que no ha legalizado el matrimonio homosexual.

El reconocimiento de derechos y acceso a servicios depende de cada municipalidad, pero entre ellos se ha logrado que estas parejas puedan convertirse en beneficiarios del seguro de vida de su compañero, utilizar descuentos familiares para ciertos servicios y que las parejas puedan vivir juntas en viviendas públicas.

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