Japón arrasa a Filipinas (7-0) hacia semifinales y el Mundial de Brasil

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Redacción deportes, 15 mar (EFE).- La selección de Japón cumplió con los pronósticos, arrasó a Filipinas (7-0) en el Accor Stadium de Sídney y se clasificó para las semifinales de la Copa de Asia femenina y para el próximo Mundial de Brasil 2027.

Las niponas se unen con el billete directo a la cita universal a Australia, China y Corea del Sur, clasificadas entre el viernes y el sábado.

Filipinas aguantó casi toda la primera parte ante un rival muy superior, pero, cuando se vieron con el marcador en contra justo antes del descanso con los tantos de Mina Tanaka (m.45) y Toko Koga (m.48+), ya poco pudieron hacer.

Remina Chiba (m.66), Manaka Matsukubo (m.67), Koga de nuevo (m.76), Momoko Tanikawa (m.86) y Riko Ueki (m.90) completaron el festival de Japón, que en semifinales se enfrentará el miércoles a Corea del Sur, verdugo en cuartos de Uzbekistán (6-0). La otra plaza de finalista se la jugarán el martes China, defensora del título, y la anfitriona Australia.

Los derrotados en cuartos jugarán ahora dos eliminatorias en busca de otras dos plazas directas para el Mundial, Uzbekistán-Filipinas y Corea del Norte-Taiwán. Los perdedores tendrán la opción de ir a la repesca intercontinental. EFE

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