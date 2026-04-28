Japón aumenta sus previsiones inflacionarias ante el efecto de la guerra en el petróleo

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El banco central japonés aumentó este martes sus previsiones inflacionarias y redujo a la mitad su proyección de crecimiento, luego de que la guerra en Oriente Medio provocara un aumento en los precios del petróleo.

El Banco de Japón indicó que la inflación para el actual año fiscal alcanzará 2,8%, por encima de su previsión inicial de 1,9%, al tiempo que mantuvo su principal tasa referencial de intereses en 0,75%.

La institución adelantó que la proyección inflacionaria para 2027 también aumentó como consecuencia del conflicto.

«El aumento en los precios del crudo deberá presionar los precios al alza, sobre todo para la energía y los bienes», señaló el informe del banco central japonés.

También revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para el año fiscal 2026, hasta el 0,5% desde 1%.

Para el año fiscal 2027, el pronóstico de crecimiento es de 0,7%, ligeramente por debajo del 0,8% previsto inicialmente.

Los precios del petróleo se dispararon desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque contra Irán, que respondió con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el tránsito de hidrocarburos.

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