Japón avanza medidas ante los «movimientos unilaterales» del yen, que continúa cayendo

2 minutos

Tokio, 22 dic (EFE).- El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, explicó este lunes de que el país tomará medidas ante los «movimientos unilaterales» del yen, que continúa depreciándose pese a la subida de tipos del banco central japonés del pasado viernes.

«Nos preocupan los movimientos unilaterales y rápidos» de la moneda, dijo Mimura a la prensa, avanzando que el Gobierno tomará «medidas apropiadas contra los movimientos excesivos» de la divisa, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.

En el pasado, declaraciones similares han precedido a intervenciones del Gobierno para frenar los movimientos bruscos de la moneda, que este lunes se cambiaba en el entorno de los 157,2 yenes por dólar, su nivel más bajo del último mes.

La divisa japonesa se acercaba también esta mañana a su mínimo histórico frente al euro, en el entorno de los 184,2 yenes por unidad.

La depreciación continúa a pesar de la subida de tipos la semana pasada del Banco de Japón (BoJ), que ubicó el tipo de interés de referencia en el 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas, en medio de la persistente inflación.

En declaraciones a los medios tras la subida, el gobernador del banco central, Kazuo Ueda, aseguró que los tipos de interés reales son aún «extremadamente bajos», pero supeditó las futuras decisiones del organismo a las condiciones económicas, lo que fue interpretado como un tono demasiado cauto respecto a la rapidez de los futuros aumentos.

Esa cautela ha motivado las ventas de yenes en los mercados de divisas, además de impulsar fuertes subidas en la Bolsa de Tokio, donde los exportadores se benefician de un yen débil.

Mientras, el rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años continuó subiendo y tocó este lunes el 2,095 %, su nivel más alto desde 1999, en un reflejo de la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado de las grandes economías, ante los ambiciosos planes de gasto del nuevo Gobierno de Sanae Takaichi. EFE

jdg/gpv