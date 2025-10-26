Japón busca allanar la crucial visita de Trump entre incógnitas sobre comercio y defensa

4 minutos

David Asta Alares

Tokio, 26 oct (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha multiplicado las señales de sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en preparación a la llegada a Tokio este lunes del magnate neoyorkino, una prueba diplomática crucial para la recién elegida mandataria sobre la que pesan incógnitas sobre los planes de Washington en comercio y defensa.

Trump tiene previsto aterrizar en Japón en la tarde del lunes, según la Casa Blanca, en el marco de una visita oficial de tres días que sigue a su participación este domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.

Gestos de sintonía

«Cálida y alegre», así como «agradable» y «franca», fueron algunos de los adjetivos utilizados por ambas partes para describir la conversación telefónica entre ambos líderes el sábado por la noche, apenas cinco días después de que Takaichi se convirtiera en la primera mujer en liderar Japón.

La mandataria, que como Trump asistió este domingo a la cumbre de la ASEAN, aprovechó para transmitir al inquilino de la Casa Blanca que la «prioridad diplomática y de seguridad más importante» para Tokio es fortalecer su relación con Washington.

«Acordamos elevar la alianza a cotas aún más altas», zanjó, reiterando un mensaje que Takaichi se ha lanzado alto y claro casi cada día desde que fue nombrada primera ministra el pasado martes.

«Fue genial», dijo Trump al ser preguntado sobre la conversación por la prensa a bordo del avión presidencial, «la veremos muy pronto».

Guiños políticos de Tokio

La llamada del sábado culminó cinco días de gestos de apertura por parte de Takaichi sobre uno de los temas que han causado fricción entre ambos países en el pasado, y que se espera que forme parte de la conversación que ambos líderes mantendrán el martes: el gasto en defensa.

La Administración de Trump ha exigido reiteradamente que Tokio eleve su gasto militar, y el pasado viernes Takaichi afirmó que acelerará en dos años los planes del archipiélago de elevar la inversión en defensa al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Aunque la decisión de duplicar su presupuesto anual en defensa, tomada originalmente en 2022, supone un cambio drástico en la política de seguridad de posguerra de Japón, el mandatario estadounidense ha dejado claro que no es suficiente.

La incógnita de las tarifas

Frente a las promesas sobre gasto militar, de futuro incierto al permanecer el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi en una frágil coalición minoritaria, la mandataria ha evitado comentar en detalle los aspectos comerciales de la visita de Trump, más allá de limitarse a afirmar que hará lo posible por «aliviar» el impacto de los aranceles.

Tokio y Washington alcanzaron en julio un acuerdo comercial tras meses de negociaciones, por el cual el país asiático deberá pagar aranceles del 15 % e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Tras ganar las primarias del PLD del pasado 4 de octubre, Takaichi afirmó que Japón «observará» el acuerdo, especialmente en lo referente a la implementación de las inversiones que contempla, dejando la puerta abierta a una posible revisión.

Las importaciones de gas natural licuado ruso por Japón son también un tema espinoso antes de la visita de Trump, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, llamara a detenerlas hace dos semanas. Tokio, por su parte, defendió que debe actuar según su interés nacional.

La sombra del exprimer ministro Abe

Takashi, política conservadora y nacionalista representante del ala más dura del PLD, cuenta con la baza de ser considerada como la heredera del exmandatario asesinado Shinzo Abe, con quien el mandatario estadounidense mantuvo una estrecha relación.

El propio Trump, preguntado rumbo a Malasia, hizo referencia a la situación: «El primer ministro Abe era un gran amigo mío, como ustedes saben, una persona fantástica. A él le gustaba mucho ella. A ella le gustaba mucho él. Así que eso es una buena señal».

Un beneplácito inicial que Tokio espera que se traduzca en una «relación personal» sólida, dijo el pasado miércoles el portavoz del nuevo gobierno japonés, Minoru Kihara. EFE

daa/alf