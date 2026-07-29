Japón busca contra reloj a atrapados bajo los escombros tras el fuerte terremoto de 7,1

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Kumamoto (Japón), 29 jul (EFE).- Los equipos de rescate trabajan contra reloj en Japón para encontrar supervivientes atrapados bajo los escombros de edificios en el sudoeste del archipiélago tras el terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 13 muertos y más de 200 heridos, informó la primera ministra, Sanae Takaichi.

«Han transcurrido más de 20 horas desde el desastre, pero aún hay personas esperando ayuda y es una verdadera carrera contra reloj», dijo Takaichi en una comparecencia ante los medios de comunicación, antes de subrayar que varias personas continúan desaparecidas.

Las autoridades japonesas han desplegado a miles de efectivos para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate, subrayó Takaichi, con unos 4.600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), 2.000 pertenecientes a la Policía y unos 1.410 bomberos.

«Estamos evaluando la situación de nuestra capacidad de respuesta. Solicitamos a cada unidad operativa que continúe aumentando su personal y equipo», urgió la primera ministra.

La mandataria mantuvo en 13 el número de fallecidos por el terremoto, que alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto la tarde del martes.

Entre los fallecidos se incluyen tres personas que se encontraban en un centro comercial operado por la cadena Aeon donde una explosión causada posiblemente por una fuga de gas instantes después del sismo hizo colapsar parte del edificio.

«Varias personas más permanecen atrapadas dentro», precisó Takaichi, unas 10, según un balance anterior de las autoridades.

Otra de las localizaciones donde los equipos de rescate están tratando de encontrar supervivientes es la fábrica de la papelera Nippon Paper Industries en la localidad de Yatsushiro, donde el temblor derribó una gran chimenea.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, señaló en una rueda de prensa que una persona murió en la fábrica papelera, mientras que otras tres fueron rescatadas con vida.

A los fallecidos y desaparecidos se suma un gran número de heridos, más de 200 solo en el Yatsushiro North Community Medical Center, según dijo a EFE un portavoz del hospital.

El departamento de bomberos de Kumamoto dijo a este medio que trasladaron a casi un centenar de heridos a varios centros, seis de ellos graves, y que las varias alertas de incendios han sido controladas.

El centro sanitario Saiseikai Kumamoto informó la pasada noche que 84 heridos por el terremoto estaban recibiendo atención médica y una de ellas se encontraba inconsciente.

«Las personas con lesiones, como fracturas causadas por la caída de muebles durante el terremoto, están llegando una tras otra. Contamos con 400 camas de hospital, pero ya nos estamos quedando sin espacio», declaró a la cadena pública NHK el jefe de la oficina de relaciones públicas del hospital, Yoshitaka Matsuoka.

La prefectura de Kumamoto ya fue escenario en 2016 de una serie de terremotos, incluido uno principal de magnitud 7 y otro dos días antes de 6,2, que dejaron más de 200 muertos y causaron importantes daños materiales de los que la región seguía aún recuperándose.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

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(foto)(vídeo)