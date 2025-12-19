Japón busca más influencia en Asia Central con la primera cumbre multilateral de Takaichi

3 minutos

Tokio, 19 dic (EFE).- Japón busca expandir su influencia en Asia Central, una región rica en combustibles fósiles y tierras raras, con la primera cumbre multilateral en su territorio desde la llegada al poder de la conservadora Sanae Takaichi, que este viernes y el sábado reunirá a los líderes de los cinco ‘Stans’: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

La primera ministra japonesa planea encontrarse con ellos y firmar documentos bilaterales, además de fomentar la cooperación en inteligencia artificial (IA) e impulsar una iniciativa común para mejorar las cadenas de suministro en el mar Caspio, detalla la prensa local.

En la jornada inaugural de la cumbre, bautizada como «Asia Central + Japón», el ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, firmó acuerdos de inversión y promoción del comercio con sus homólogos de Kirguistán y Tayikistán, antes de celebrar junto a Takaichi un banquete con los cinco líderes en el palacio de Akasaka de Tokio.

Takaichi ya mantuvo este jueves su primera bilateral con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, con quien acordó expandir la cooperación en transición energética, minerales críticos y logística.

«Dado que China y Rusia avanzan cada vez más hacia la hegemonía, será importante que la cumbre afirme en una declaración conjunta un compromiso de mantener un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho», aseguró la cadena NHK, que describió la cita como una «prueba» para la «diplomacia Takaichi».

La reunión se produce, además, en plena escalada diplomática entre Tokio y Pekín, enzarzados a raíz de unos comentarios de Takaichi sobre la posibilidad de una intervención militar de Japón en el caso de un ataque chino a Taiwán, que motivaron una fuerte protesta y represalias de las autoridades chinas, como la recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago o la paralización de las importaciones de productos del mar japoneses.

El viceministro de exteriores kazajo, Alibek Bakayev, puso en valor este viernes, en un editorial publicado por la agencia de noticias japonesa Kyodo, la «neutralidad geopolítica» de Asia Central, en un contexto de incertidumbre en las cadenas de suministro globales por el conflicto en Oriente Medio y la competición entre potencias.

«La experiencia de Japón en materia de desarrollo de infraestructura y eficiencia logística lo convierte en un socio natural, no como contrapeso a cualquier otro actor, sino como contribuyente estabilizador de un corredor cuya relevancia está aumentando tanto para Asia como para Europa», aseguró Bakayev sobre el Corredor Central, una ruta alternativa al comercio de bienes clave en la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda.

La cumbre debía haberse celebrado el año pasado en Kazajistán pero tuvo que ser pospuesta después de que un aviso de posible megaterremoto en el archipiélago japonés obligara al entonces primer ministro nipón, Fumio Kishida, a regresar al país antes de la cita. EFE

jdg/mr