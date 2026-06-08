Japón busca reemplazar 14 reactores nucleares envejecidos para 2050

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Japón pretende reemplazar unos 14 reactores nucleares envejecidos para 2050, informó el viernes el gobierno, en un momento en que el país retoma la energía nuclear, a más de 15 años del accidente de la planta de Fukushima.

El plan del Ministerio de la Industria surge cuando Japón busca aumentar su generación eléctrica para cubrir la creciente demanda, especialmente para tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, los centros de datos y las plantas de semiconductores.

Bajo el plan, presentado el viernes a un grupo de expertos, el ministerio espera reemplazar hasta cinco reactores nucleares para la década de 2040, y alcanzar 14 para la de 2050.

Ese escenario prevé que las fuentes nucleares cubrirán 20% de la demanda energética japonesa en esos períodos, comparado con 10% en la actualidad, indicó el Ministerio de la Industria.

«Promoveremos esta iniciativa con vistas a reemplazar al menos ese número (de reactores) para asegurar un suministro estable» de electricidad, según la propuesta del ministerio.

La industria energética japonesa calcula que para 2040, el país tendrá un déficit de 5,5 millones de kilovatios de energía, aproximadamente la cantidad generada por cinco reactores, según Kyodo.

Japón desactivó todas sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima de 2011, cuando un potente terremoto y un tsunami provocaron el colapso de tres reactores.

Pero el país ahora quiere retomar la energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la inteligencia artificial.

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