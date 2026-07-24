Japón califica de «lamentable» la imposición de nuevos aranceles por parte de EEUU

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Tokio, 24 jul (EFE).- El Gobierno japonés calificó de «lamentable» la imposición de nuevos aranceles por parte de la Administración de Donald Trump contra decenas de socios comerciales, incluido Japón, que, según Estados Unidos, no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.

«A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajado forzado», dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Kihara aseguró que Tokio y Washington comparten la opinión de que el acuerdo comercial bilateral alcanzado el año pasado, que incluía la reducción de aranceles sobre automóviles, permanece sin cambios, y que ambas partes continúan comprometidas con su implementación.

El acuerdo al que hizo referencia el portavoz, alcanzado en julio de 2025, estableció un arancel estadounidense del 15 % (en lugar del 25 % con el que había llegado a amenazar Trump) para la mayoría de importaciones japonesas a cambio del compromiso de Tokio de invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

En las últimas horas, la Administración Trump anunció un nuevo paquete de gravámenes de entre el 10 y el 12,5 % que entrarán en vigor a las 06:01 GMT del viernes en sustitución del arancel global temporal del 10 % que expira a esa misma hora, en el marco de su guerra comercial y después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores tarifas. EFE

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