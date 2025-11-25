Japón celebra la reunión entre Ucrania y EE.UU. y aboga por una paz «justa y eterna»

1 minuto

Tokio, 25 nov (EFE).- El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, expresó este martes la satisfacción del país ante la reunión mantenida entre Ucrania y Estados Unidos este pasado domingo en Ginebra para sellar la paz con Rusia.

Kihara subrayó en una rueda de prensa que Japón «da la bienvenida» a las conversaciones entre ucranianos, europeos y estadounidenses en Ginebra, y señaló que Tokio «respeta al máximo» la voluntad de Kiev durante las negociaciones.

Durante la reunión, celebrada el domingo, funcionarios de Washington y Kiev discutieron sobre el plan impulsado por la Casa Blanca para sellar la paz con Rusia, en un encuentro donde se solucionaron varios puntos considerados como problemáticos por ucranianos y europeos, y se establecieron líneas rojas para el lado ucraniano.

Un encuentro que, según afirmó este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría derivar en «algo bueno», y en un avance hacia el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Rusia, sin embargo, ha reaccionado a los cambios propuestos por Kiev y los europeos en el documento inicial dejando claro que los considera inaceptables. Moscú espera ahora reunirse con representantes de EE.UU. para volver a alinear el documento a sus demandas. EFE

pbz-yk/daa/rrt