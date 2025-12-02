Japón condiciona la retoma de importaciones porcinas de España a las medidas del Gobierno

Tokio, 2 dic (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón indicó este martes a EFE que el país asiático no reanudará la importación de productos porcinos procedentes de España hasta que sus autoridades le comuniquen la adopción de medidas para abordar la presencia de peste porcina africana en la península.

En la situación actual «no se cumple una de las condiciones del acuerdo bilateral que rige las importaciones y exportaciones al respecto, que recoge un artículo que requiere que no exista ninguna enfermedad (animal), lo que nos obliga a suspender la importación tras el aviso de España», dijo un portavoz de la división encargada de la seguridad alimentaria de los productos de origen animal.

«Desconocemos cuál podría ser una potencial fecha de reanudación», añadió el representante del ministerio nipón, que condicionó ese momento a que España avise sobre la adopción de medidas «y que se confirmé que (la situación) está bien».

Japón suspendió desde el 28 de noviembre y hasta nuevo aviso sus importaciones de carne de cerdo y productos derivados, como el jamón y las salchichas, procedentes de toda España, después de que las autoridades españolas confirmaran un brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes.

El Gobierno nipón, que no admite la regionalización de las importaciones (motivo por el que las ha detenido a nivel nacional sobre los productos porcinos), ha adoptado esta media para «evitar la entrada de la enfermedad en Japón», según un comunicado.

Otros países de la región, entre ellos China, sí han aceptado aplicar la suspensión solamente a los productos porcinos procedentes de la zona donde se detectó el brote, la provincia de Barcelona.

Japón importó 169.306 toneladas de carne de cerdo y sus derivados en 2024, el 17 % de la totalidad de estas compras al exterior. EFE

