Japón confirma intervención del yen con EE.UU. y señala estar dispuesto a nuevas medidas

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(Actualiza con comentarios del secretario del Tesoro de EE.UU.)

Tokio, 3 ago (EFE).- La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este lunes que el archipiélago y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

«El viernes 31 de julio (…) el Ministerio de Finanzas de Japón, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, intervino en el mercado chino para comprar yenes», afirmó Katayama en un comunicado.

La responsable de las finanzas japonesas añadió que la medida, cuyo monto no reveló, se adoptó «en respuesta a la reciente volatilidad excesiva y los movimientos desordenados del yen».

«No dudaremos en realizar nuevas intervenciones coordinadas en el futuro», apostilló Katayama, tras destacar la «comunicación fluida» entre Tokio y Washington en esta cuestión. En una rueda de prensa posterior, la ministra de Finanzas destacó que se trata de la primera intervención monetaria conjunta entre EE.UU. y Japón desde 1998.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en la red social X que apoya «firmemente las decisivas medidas monetarias y de mercado adoptadas por Japón para corregir la considerable infravaloración del yen».

Bessent dio además un espaldarazo a las políticas fiscales de Takaichi, cuyo expansionismo fiscal ha desatado dudas en los mercados de bonos y ha provocado un debilitamiento del yen.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que el Gobierno de la mandataria nipona «está entrando en una nueva e ilusionante fase de la Abenomics», como se conoce a las políticas económicas adoptadas desde 2013 por el ex primer ministro Shinzo Abe para sacar a Japón de la deflación y el estancamiento económico en los que llevaba sumido durante décadas.

Los bruscos repuntes del yen el pasado viernes y sábado, que llevaron a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar un día frente a las más de 163 en las que se venía cotizando tras semanas de caídas, habían desatado las especulaciones de una intervención conjunta.

Analistas como el director de estrategia de mercado en Bannockburn Capital Markets, Marc Chandler, fijaron el volumen de la posible operación de estabilización en unos 53.000 millones de dólares, monto que no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

El Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón (BoJ) llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas entre los pasados abril y mayo, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.

El efecto de estas operaciones de estabilización, cuyo monto ascendió a 11,73 billones de yenes (unos 74.900 millones de dólares) según el Ministerio de Finanzas japonés, fue sin embargo reducido incluso a pesar de que el BoJ subiera a mediados de junio los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en más de tres décadas. EFE

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