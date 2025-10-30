Japón congela los tipos por sexta vez en primera reunión tras llegada al poder de Takaichi

Tokio, 30 oct (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) decidió este jueves congelar los tipos de interés de referencia en el 0,5 % por sexta vez consecutiva, en su primera reunión desde la llegada al poder la semana pasada de la primera ministra, Sanae Takaichi, conocida por su postura favorable a una política monetaria expansiva.

El banco central japonés optó, con siete votos a favor y dos en contra, mantener las tasas a corto plazo, en un movimiento anticipado por los analistas, mientras evalúa más detenidamente el impacto de los aranceles estadounidenses y el rumbo de la aún por determinar postura económica y fiscal del nuevo Ejecutivo. EFE

