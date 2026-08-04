Japón considera necesario reforzar sus fuerzas armadas con «urgencia»

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Japón debe reforzar sus fuerzas armadas con un «sentido de urgencia y crisis», afirmó este martes su ministro de Defensa, después de que un nuevo informe del gobierno destacara de nuevo los crecientes riesgos que plantean China, Corea del Norte y Rusia.

Japón ya está aumentando el gasto militar y la cooperación en materia de seguridad en Asia, desplegando lanzamisiles en islas periféricas, tomando medidas para adquirir capacidades de «contraataque» y flexibilizando las normas sobre exportación de armas.

Sin embargo, el ministro Shinjiro Koizumi afirmó en el prefacio del Libro Blanco anual de Defensa que es «imperativo que Japón refuerce y transforme aún más sus capacidades de defensa con un sentido de urgencia y crisis más fuerte que nunca».

En la región de Asia-Pacífico, «no solo China y Corea del Norte están reforzando sus capacidades militares, sino que también se está intensificando la cooperación entre China y Rusia, y entre Rusia y Corea del Norte», añadió.

El informe señala que China está «intensificando sus actividades» en la región que rodea a Japón, y enumera una serie de incidentes en 2025.

El Libro Blanco está «lleno de narrativas falsas» y es «una excusa para relajar las restricciones militares propias», afirmó a su vez el vocero del ministerio chino de Defensa chino Chen Xi en una publicación en un sitio web.

Japón decidió en abril levantar la prohibición autoimpuesta sobre la exportación de armas, pero el Libro Blanco puso de relieve problemas en la base productiva del país que podrían poner en peligro las adquisiciones y la innovación.

Koizumi señaló que él y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, habían conversado sobre la «inquebrantable» alianza entre Estados Unidos y Japón, que también ha intensificado la cooperación en materia de seguridad con Filipinas, Australia y Corea del Sur.

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