Japón convoca al embajador chino y expresa su «fuerte protesta» por incidente de los cazas

2 minutos

Tokio, 8 dic (EFE).- Japón afirmó este lunes que convocó al embajador de China en Tokio, Wu Jinghao, para expresar su «fuerte protesta» por el incidente del sábado en el que cazas chinos usaron su radar contra dos aeronaves japonesas al sureste de Okinawa, en pleno episodio de tensión bilateral a causa de Taiwán.

«Lo que ocurrió en este incidente es muy lamentable y hemos presentado una fuerte protesta ante China para que no vuelva a suceder», aseguró el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

El Ministerio de Exteriores japonés detalló la pasada noche que el viceministro de Exteriores, Takehiro Funakoshi, convocó al embajador chino en Japón, Wu Jinghao, para expresar su «fuerte protesta» y demandar que no se repitan incidentes similares.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, denunció ayer que cazas chinos utilizaron el sábado su radar de manera intermitente contra dos aviones de combate japoneses en lo que describió como «aguas internacionales al sureste de Okinawa», y ya avanzó que su país protestaría fuertemente ante China por el incidente.

Por su parte, un portavoz de la Armada del Ejército Popular de Liberación chino acusó ayer a Tokio de «exagerar», asegurando que los cazas chinos en cuestión llevaron a cabo maniobras «normales» durante un entrenamiento.

«La exageración de Japón es completamente inconsistente con los hechos», aseguró el portavoz, que además acusó a los cazas japoneses de amenazar la seguridad aérea aproximándose a las aeronaves chinas durante los ejercicios, algo que Japón niega.

El incidente, que no causó daños a los pilotos ni a las aeronaves, se produce en un momento de especial tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino. EFE

