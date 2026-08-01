Japón da por finalizada la búsqueda de atrapados tras el terremoto con 36 muertos

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Tokio, 1 ago (EFE).- Las autoridades locales elevaron este sábado a 36 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón, mientras la respuesta se centra ahora dar apoyo a los miles de desplazados tras finalizar la búsqueda de atrapados bajo escombros.

Según el último balance de las autoridades de la prefectura de Kumamoto, 36 personas fallecieron y cientos resultaron heridas de diversa consideración, mientras que unas 9.000 permanecen en centros de evacuación en medio de altas temperaturas.

El gobernador de Kumamoto, Takashi Kimura, afirmó que la respuesta de las autoridades se centra en «medidas rápidas como instalar aparatos de aire acondicionado portátiles adicionales en los centros de evacuación», y en restablecer el suministro de agua y electricidad.

«Hemos recibido informes de que todas las operaciones de rescate de la Policía y el departamento de Bomberos han concluido», afirmó la primera ministra, Sanae Takaichi, en una publicación en la red social X.

El terremoto tuvo lugar el pasado martes con epicentro en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa en varias zonas de la región, lo que provocó centenares de heridos, daños en infraestructuras, carreteras y edificios.

Un centro comercial operado por Aeon Mall en la localidad de Kashima sufrió una explosión después del terremoto, supuestamente a causa de una fuga de gas, que provocó el colapso de la segunda planta del edificio y causó la muerte de siete personas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

daa/alf