Japón dará 30 millones de dólares para laboratorios aeronáuticos en universidad paraguaya

Asunción, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Japón donará a la estatal Universidad Nacional de Asunción (UNA) cerca de 30 millones de dólares para la instalación de dos laboratorios para la carrera de ingeniería aeronáutica, informó este jueves el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay.

El donativo fue anunciado por el viceministro de la estatal Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Javier Viveros, durante una reunión con representantes de la Agencia Espacial del Paraguay, agregó la nota.

Viveros señaló que el objetivo es integrar los laboratorios de la Agencia Espacial con el Parque Tecnológico de la hidroeléctrica binacional de Itaipú y con el ecosistema del Distrito Digital, un proyecto de centro tecnológico impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que se construirá en la ciudad de Luque (centro), vecina a Asunción, la capital del país.

La conexión de esos espacios permitirá, según Viveros, «potenciar la innovación, la investigación satelital y el desarrollo tecnológico en Paraguay».

El pasado 21 de mayo, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, acordaron elevar la relación bilateral al nivel de «socios estratégicos».

Paraguay y Japón establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1919. EFE

