The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Japón denuncia el lanzamiento de un posible misil balístico desde Corea del Norte

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tokio, 14 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa japonés denunció este sábado el posible lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte, y dijo que el proyectil ya ha caído.

«Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico. Les informaremos en cuanto tengamos más información·, escribió el ministerio en su cuenta de la red social X.

El Ejército de Corea del Sur, por su parte, dijo que Pionyang lanzó un proyectil no identificado en dirección al este, sin dar mas detalles, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap. EFE

jdg/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR