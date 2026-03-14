Japón denuncia el lanzamiento de un posible misil balístico desde Corea del Norte

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Tokio, 14 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa japonés denunció este sábado el posible lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte, y dijo que el proyectil ya ha caído.

«Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico. Les informaremos en cuanto tengamos más información·, escribió el ministerio en su cuenta de la red social X.

El Ejército de Corea del Sur, por su parte, dijo que Pionyang lanzó un proyectil no identificado en dirección al este, sin dar mas detalles, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap. EFE

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