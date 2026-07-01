Japón despliega en Venezuela un equipo médico de ayuda humanitaria tras los terremotos

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Tokio, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Japón anunció este miércoles el despliegue de un equipo médico de ayuda humanitaria en casos de desastre tras los terremotos ocurridos hace casi una semana y que dejaron más de 1.900 muertos, mientras continúan las labores para encontrar supervivientes entre los escombros.

El Ministerio de Exteriores japonés explicó en un comunicado que el equipo está compuesto por 42 miembros, entre los que se incluyen personal de la cartera ministerial diplomática y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), así como profesionales sanitarios.

Tokio indicó que esta decisión del Ejecutivo nipón surgió después de que un equipo de evaluación del JICA, desplegado tras los seísmos, analizara las necesidades «médicas y de otro tipo» en el país latinoamericano.

A raíz de esta decisión, los miembros del equipo de evaluación que están sobre el terreno comenzarán su labor, mientras que el resto partirá desde Japón «a su debido tiempo».

A principios de esta semana, las autoridades japonesas informaron de que habían decidido proporcionar artículos de ayuda de emergencia (lonas de plástico, bidones portátiles y purificadores de agua) a petición del Gobierno venezolano, ante los daños causados por los terremotos.

Con todo, indicaron que seguirán apoyando a la población venezolana y que están dispuestos a estudiar la posibilidad de prestar la ayuda adicional que sea necesaria, teniendo en cuenta las necesidades en materia de seguridad humana.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles (hora local) han dejado 1.943 muertos y 10.571 heridos, según balances provisionales. También dejaron daños cuantiosos en infraestructuras y viviendas. EFE

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