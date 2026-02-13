Japón dice que aún hay «diferencias» con EEUU sobre un millonario acuerdo de inversión

afp_tickers

2 minutos

Estados Unidos y Japón aún tienen «diferencias significativas» para definir cuáles serán los primeros proyectos a los que se destinarán 550.000 millones de dólares de inversiones niponas en el país norteamericano, dijo el jueves el ministro japonés de Comercio.

El ministro Ryosei Akazawa visitó Washington para debatir el colosal paquete de recursos que prometió Japón de aquí hasta 2029 a cambio de que le reduzcan los aranceles adicionales, que el presidente Donald Trump amenaza con imponer a productos japoneses.

«Todavía había áreas en las que persistían diferencias significativas. No obstante, pudimos ver nuevos avances», dijo Akazawa a periodistas tras reunirse con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick.

La mayor parte de los 550.000 millones de dólares debería consistir en préstamos o garantías aportados por organismos públicos japoneses para respaldar financiamientos privados.

El memorando de entendimiento estipula que Washington conservará el control sobre el destino de las inversiones niponas. Los proyectos propuestos serán examinados por un comité antes de ser seleccionados y, en última instancia, aprobados por el propio Trump.

Akazawa se reunió con Lutnick para preparar el terreno antes de la visita de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a Estados Unidos a mediados de marzo.

«Confirmamos cada vez que nos reunimos que las empresas japonesas y estadounidenses participantes deben poder obtener ganancias sólidas y absolutamente no sufrir pérdidas», agregó Akazawa.

También añadió que «no se han tomado decisiones» respecto al calendario de futuras conversaciones ni sobre su próxima visita.

hih-aph/mjw/cr/val