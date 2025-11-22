Japón dice que los crímenes contra ciudadanos chinos no han subido entre tensión bilateral

2 minutos

Tokio, 22 nov (EFE).- El ministerio de Asuntos Exteriores de Japón afirmó que los crímenes contra ciudadanos chinos en el archipiélago han descendido en lo que va de año, rechazando la reciente recomendación de Pekín de no viajar al país vecino, mientras continúa la tensión diplomática en torno a Taiwán.

«En recientes comunicados del Gobierno chino se menciona que este año se ha producido un aumento de los casos penales contra ciudadanos chinos en Japón, lo que sugiere un mayor riesgo para la seguridad. Sin embargo, tal afirmación es incorrecta», señaló Exteriores en una nota publicada en la noche del viernes.

Según la cancillería nipona, los datos relacionados con ciudadanos chinos entre enero y octubre de este año (tanto si fueron víctimas de delitos como los principales sospechosos) incluyen siete asesinatos y 21 robos. Estas cifras suponen un descenso frente a los 14 homicidios, 18 robos y 3 instancias de incendios premeditados.

Japón y China se encuentran sumidos en una escalada de tensión diplomática a causa de unos recientes comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que señaló que un ataque militar chino contra Taiwán podría justificar la movilización de Las Fuerzas de Autodefensa niponas (Ejército).

Pekín respondió con duros reproches y represalias económicas, al tiempo que ha exigido que Takaichi se retracte. China aconsejó además a sus ciudadanos no viajar a Japón, lo que ha acarreado cientos de miles de suspensiones de trayectos aéreos, y también vetó de nuevo la importación de marisco japonés, entre otras medidas.

Takaichi se negó el viernes, exactamente un mes después de haberse convertido en la primera mujer en liderar Japón, a retirar sus palabras sobre Taiwán y mantuvo que es la «posición coherente» del Gobierno nipón. No obstante, la mandataria reiteró su deseo por contar con relaciones beneficiosas con China en una nueva llamada al diálogo. EFE

daa/eav