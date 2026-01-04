Japón dice que trabajará para «restaurar la democracia» en Venezuela tras ataque de EE.UU.

1 minuto

Tokio, 4 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Japón afirmó este domingo que está siguiendo «de cerca» la situación en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y afirmó que trabajará para «restaurar la democracia» en ese país.

«El Gobierno de Japón está siguiendo de cerca la situación y dando prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos japoneses» residentes en Venezuela, afirmó Exteriores en un comunicado.

Tokio trabajará con «países pertinentes incluyendo los del G7», grupo al que pertenece su principal aliado y autor del ataque militar, Estados Unidos, para «promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela».

La cancillería japonesa destacó la importancia de respetar el derecho internacional, y al mismo tiempo sostuvo que el Gobierno del archipiélago viene sosteniendo «la importancia de restablecer la democracia en Venezuela lo antes posible».

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde pasaron su primera noche en el centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Mientras tanto, en Caracas la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. EFE

daa/alf