Japón dice seguir «con interés» los informes sobre la movilización naval china

Tokio, 5 dic (EFE).- El Gobierno japonés afirmó este viernes estar siguiendo «con gran interés» las informaciones sobre una importante movilización de decenas de navíos chinos en aguas del este asiático, en plena escalada de tensión diplomática entre Pekín y Tokio sobre Taiwán.

Japón «recopila y analiza información regularmente sobre los movimientos militares de China con un interés significativo», dijo el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, durante una rueda de prensa según declaraciones recogidas por la agencia de comunicación local Kyodo.

Aunque evitó pronunciarse sobre la veracidad de las informaciones que apuntan a una significativa movilización naval de China en plena crisis diplomática entre ambos países, el comentario de Kihara fue visto por medios del archipiélago como una expresión de inquietud.

Tokio y Pekín atraviesan un momento de alta tensión a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.

Este mismo viernes, el Ministerio de Defensa de China declaró que Japón «se enfrentará a la indignación pública» y afrontará la «rendición de cuentas ante la historia», en respuesta a los planes nipones de elevar el gasto en Defensa al 2 % del producto interior bruto (PIB). EFE

