Japón dona unos 24 millones de dólares a Paraguay para desarrollo de un proyecto satelital

Asunción, 10 mar (EFE).- Paraguay y Japón firmaron este martes un acuerdo de cooperación que prevé la donación de unos 24 millones de dólares por parte del país asiático para el desarrollo de un centro de tecnología satelital y la dotación de equipos para los laboratorios de la agencia espacial de la nación suramericana, informaron fuentes del Gobierno.

Durante una ceremonia en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, encabezada por el presidente del país, Santiago Peña, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el embajador del Japón en Asunción, Katsumi Itagaki, rubricaron notas reversales para la ejecución del «Proyecto para el Desarrollo de las Instalaciones Relacionadas con la Tecnología Satelital».

«Hoy estamos anunciando esta inversión que es histórica, son más de 24 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura satelital aquí en Paraguay», dijo el mandatario en su discurso.

Peña indicó que se construirá un Centro de Utilización de Tecnologías Espaciales en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que albergará los laboratorios Space Lab y Geolab de la Agencia Espacial del Paraguay, institución que implementará el proyecto.

En la instalación, que incluirá estaciones terrenas para la recepción y procesamiento de datos satelitales y de observación de la Tierra, se procesará información para la gestión de riesgos, la planificación territorial y el fortalecimiento de sectores como la agricultura y la ganadería, entre otros, añadió el gobernante.

Por su parte, Itagaki explicó que la cooperación financiera no reembolsable acordada con Paraguay supone «el inicio de una nueva fase de cooperación» bajo el estatus «socios estratégicos», acordado por ambos países en mayo de 2025 .

El diplomático consideró el proyecto una forma de «democratizar los datos satelitales para ciudadanos paraguayos que están trabajando en diferentes campos para enfrentar los futuros desafíos ocasionados por el cambio climático».

La obra se enmarca en el Programa de Cooperación Espacial Japón–Paraguay, que Peña y el entonces primer ministro de Japón, Fumio Kishida, suscribieron en Asunción en mayo de 2024. EFE

