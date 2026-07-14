Japón endurece las normas sobre el uso de las redes sociales durante las elecciones

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Las imágenes y los videos generados con inteligencia artificial deberán identificarse como tales según unas nuevas normas que regularán el uso de las redes sociales durante las elecciones en Japón, aseguró este martes el ministro de Asuntos Internos, Yoshimasa Hayashi.

Esas normativas, aprobadas por el Parlamento el lunes y que entrarán en vigor en marzo, también prohíben a los usuarios de internet y a las plataformas difundir información falsa o distorsionada sobre los candidatos.

«Creemos que esto es sumamente importante desde la perspectiva de garantizar la imparcialidad de las elecciones», aseguró en una conferencia de prensa Hayashi, cuyo ministerio supervisa las elecciones y las telecomunicaciones.

Estas nuevas normas surgen a raíz de denuncias sobre el uso de contenido generado por IA para difamar a candidatos en la contienda por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático en 2025 y en las elecciones parlamentarias de febrero.

A diferencia de las leyes sobre redes sociales aprobadas por la Unión Europea (UE), las autoridades japonesas no podrán imponer sanciones por incumplimiento, lo que ha llevado a los medios locales a cuestionar su efectividad.

El diario de negocios Nikkei señaló que esto podría deberse a que Tokio quiere evitar la tensión observada entre Washington y Bruselas por las multas impuestas en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

El gobierno japonés planea establecer directrices para los operadores de plataformas sobre cómo cumplir con las normas, con informes anuales sobre su implementación, informó, por su parte, Kyodo News.

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