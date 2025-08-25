Japón entrega a Kazajistán 7,4 millones de dólares de ayuda a víctimas de polígono nuclear

The Swiss voice in the world since 1935

Astaná, 25 ago (EFE).- Kazajistán y Japón acordaron hoy la entrega por parte de Tokio de 7,4 millones de dólares de ayuda para el tratamiento médico de las víctimas de las pruebas efectuadas durante cuatro décadas en el polígono nuclear soviético de Semipalátinsk, en el noroeste de la nación centroasiática.

El correspondiente documento fue firmado hoy por los ministros de Exteriores de ambos países, Murat Nurtleu y Takeshi Iwaya, quien se encuentra de visita oficial en Kazajistán.

«Es de gran importancia que la visita del ministro de Exteriores de Japón coincida con el aniversario del cierre del polígono nuclear de Semipalátinsk. Este año se conmemora el 80 aniversario de la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki, y el año que viene, el 35 aniversario del cierre del polígono», afirmó Nurtleu tras la firma.

Tanto Kazajistán como Japón, ambos víctimas de explosiones nucleares, llaman a la prohibición total de las armas atómicas.

Durante la visita del jefe de la diplomacia nipona, éste debatió con su homólogo kazajo otros temas, como la digitalización de los servicios aduaneros de la Ruta del Caspio, la extracción de tierras raras y el desarrollo de energías renovables.

Según datos oficiales, el intercambio comercial entre Kazajistán y Japón ascendió a 2.000 millones de dólares en 2024.

Ambos ministros abogaron por incrementar este indicador por medio de una mayor cooperación en materia de transporte, logística, extracción y procesamiento de minerales de tierras raras.EFE

