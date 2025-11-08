Japón entrega ayuda humanitaria a damnificados de huracán Melissa en Cuba

La Habana, 8 nov (EFE).- Purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña y colchonetas y otros bienes conforman la ayuda humanitaria entregada por Japón para los damnificados del huracán Melissa que azotó el extremo este de Cuba hace diez días, informó este sábado la prensa estatal.

El embajador del país asiático en Cuba, Nakamura Kazuhito, señaló que “el donativo consiste en bienes para la asistencia de emergencia, donde figuran purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña y colchonetas”, reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

El diplomático japonés trasladó sus condolencias a los afectados por el meteoro y resaltó “el carácter de la iniciativa para mejorar las condiciones de vida de estas personas y la pronta recuperación del archipiélago”, acorde con la fuente.

En tanto, la representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Ashida Tatsuya, afirmó que “Cuba mostrará una vez más su capacidad de levantarse ante situaciones difíciles”.

Al cargamento de la nación asiática se han sumado recientemente los enviados por los Gobiernos de Colombia, República Dominicana, España, India y otros.

Melissa tocó tierra en Cuba en el miércoles de la semana pasada por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán ha provocado cortes masivos de electricidad, derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y considerables pérdidas en la agricultura. EFE

