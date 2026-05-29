Japón envía militares al comando OTAN para Ucrania y espera aprender «valiosas lecciones»

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Tokio, 29 may (EFE).- Japón anunció este viernes el envío de cuatro militares al comando conjunto de la OTAN que coordina el entrenamiento militar y el material que se le ofrece a Ucrania, lo que espera que permita al país aprender «valiosas lecciones» sobre las nuevas formas de combatir desarrolladas en el conflicto.

«El envío de personal de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés) nos permitirá aprender valiosas lecciones, como los nuevos métodos de combate observados en Ucrania, lo que fortalecerá nuestras propias capacidades de defensa», dijo el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, en una rueda de prensa.

El Ministerio de Defensa detalló en un comunicado que el traslado «profundizará la cooperación entre Japón y la OTAN, dada la interconexión inseparable de la seguridad en Europa, el Atlántico y la región del Indopacífico».

La oficina no ofreció detalles sobre cuándo se hará efectivo el traslado al comando, denominado NSATU por sus siglas en inglés y ubicado en la base estadounidense en Wiesbaden (Alemania).

Tokio ya había expresado interés en sumarse al comando conjunto en abril del año pasado, durante una reunión entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el entonces ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, en Tokio.

Según el comunicado, Japón lleva desde entonces coordinando el despliegue con el organismo. EFE

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