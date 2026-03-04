Japón evacúa a dos nacionales desde Irán y cinco desde Israel ante escalada del conflicto

2 minutos

Tokio, 4 mar (EFE).- Las autoridades japonesas evacuaron en las últimas horas a dos nacionales desde Irán y a cinco desde Israel, ante el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Los dos ciudadanos japoneses evacuados desde Irán llegaron en torno a las 4:50 hora de Japón (19:50 GMT del martes) a Bakú, la capital de Azerbaiyán, desde Teherán, según informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores japonés.

«La evacuación contó con el apoyo de las Embajadas de Japón en Irán y Azerbaiyán. Dos miembros del Equipo de Respuesta a Emergencias (ERT) enviados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y un médico de la Embajada de Japón en Turquía también ayudaron a dar la bienvenida a los ciudadanos japoneses en Bakú», detalló el ministerio.

Un día antes, el lunes, las autoridades japonesas lograron trasladar a cinco personas desde Israel a Jordania en un autobús, confirmó a EFE un portavoz de Exteriores.

El portavoz explicó que Tokio está preparando evacuaciones adicionales tanto desde Israel e Irán como desde los países vecinos.

Unos 200 ciudadanos japoneses viven en Irán, según confirmó este lunes el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, en una sesión parlamentaria, y más de 7.000 en los países vecinos, a los que el Gobierno japonés ha prometido dar asistencia.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, que mantiene bases militares en esos países. EFE

