Japón expresa a Angola su deseo de ampliar sus relaciones económicas en minerales críticos

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Nairobi, 1 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, expresó este viernes ante el presidente de Angola, João Lourenço, el deseo de este país asiático de ampliar sus relaciones económicas en minerales críticos y energía, informó la cartera ministerial nipona.

«(Motegi) manifestó su deseo de ampliar las relaciones económicas en los sectores de minerales críticos y energía, de los que Angola es rica», publicó el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado tras un encuentro que se dio en Luanda.

Durante el encuentro, que duró 30 minutos, tanto Motegi como Lourenço coincidieron en alentar a las empresas japonesas a participar en el comercio de petróleo angoleño.

Angola posee vastas reservas minerales y petrolíferas, y ya ha identificado 34 minerales críticos esenciales para la transición energética, entre los que se encuentran el cobre, el cobalto, el litio o las tierras raras.

El jueves, Motegi se reunió en Lusaka con su homólogo zambiano, Mulambo Hamakuni Haimbe, encuentro en el que ambos ministros acordaron fortalecer aún más las relaciones económicas y culturales entre los dos países, por lo que Tokio alentará a las empresas niponas a «expandir su presencia» en esta nación africana.

Las dos visitas se enmarcan en una gira más amplia por el continente africano, en la que Motegi también visitará Kenia (2-5 de mayo) y Sudáfrica (4-6 de mayo), con el objetivo de buscar soluciones a los «problemas relacionados con la energía y los minerales críticos», y para debatir la «cade vez más grave» situación internacional. EFE

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