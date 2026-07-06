Japón expresa preocupación por el lanzamiento de un misil estratégico chino al Pacífico

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Tokio, 6 jul (EFE).- Las autoridades japonesas expresaron este lunes su preocupación por el lanzamiento por parte del Ejército chino de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, en medio de las crecientes tensiones entre Tokio y Pekín.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, se pronunció así durante una rueda de prensa vespertina en la que añadió que el Ejecutivo seguirá «de cerca» la evolución de la situación y dedicará «todos sus esfuerzos a la vigilancia y monitorización» de estas acciones.

«China viene incrementando continuamente su presupuesto de defensa y, con una falta de transparencia suficiente, está fortaleciendo amplia y rápidamente su capacidad de misiles nucleares, incluidos los balísticos intercontinentales», criticó el portavoz durante su declaración ante los medios de comunicación.

Asimismo, Kihara lamentó que Pekín «está expandiendo e intensificando cada vez más» sus actividades militares alrededor del archipiélago.

Por último, aseguró que Japón mantiene abierto el diálogo con China, que describió como «fundamental» ante estas «preocupaciones y desafíos», mientras responde «de manera calmada y adecuada desde la perspectiva del interés nacional».

Según la oficina de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, las autoridades chinas avisaron este domingo a la Guardia Costera de Japón del establecimiento de una zona designada por la posible caída de «basura espacial» al sur del cabo Shionomisaki, el punto más meridional de la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés.

El Ministerio de Defensa chino explicó después a la Embajada japonesa en Pekín que el aviso respondía al planeado lanzamiento de un misil balístico.

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, una prueba anunciada en un momento de crecientes tensiones con Japón y de refuerzo de la presencia china en aguas próximas a Taiwán.

El proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista, según la agencia estatal Xinhua.

El medio señaló en un escueto texto que la prueba formaba parte del plan anual de entrenamiento militar, que China notificó previamente a los «países pertinentes» y que «no está dirigida contra ningún país ni objetivo específico».

Las tensiones entre China y Japón aumentaron la semana pasada con el anuncio por parte de Pekín de nuevas restricciones a la exportación de productos de doble uso a 40 entidades japonesas, mientras que Tokio protestó por las maniobras militares de buques chinos en sus aguas territoriales.

El episodio supuso un nuevo recrudecimiento de las tensiones entre ambos países, cuyas relaciones se deterioraron gravemente después de que Takaichi afirmara a finales de 2025 que un posible ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa del archipiélago.

Desde entonces, China ha respondido con protestas diplomáticas, advertencias de viaje, restricciones comerciales y críticas a lo que interpreta como un refuerzo de las capacidades militares japonesas. EFE

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