Japón expresa su «profunda preocupación» por las hostilidades en el Líbano pese a acuerdo

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Tokio, 19 jun (EFE).- El Gobierno japonés expresó este viernes su «profunda preocupación» por los recientes ataques entre Israel y Hezbolá en el Líbano tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y urgió el cese de las hostilidades en medio de la ofensiva israelí contra la milicia chií.

«Japón expresa su profunda preocupación por el hecho de que continúe el intercambio de ataques entre Israel e Hezbolá, provocando víctimas civiles y la destrucción de infraestructuras», subrayó el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

El portavoz instó formalmente a todas las partes implicadas a un «cese inmediato» de los combates, incluido en el Líbano, e instó al cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario y la aplicación plena de las resoluciones de la ONU.

«La postura de Japón es continuar realizando esfuerzos diplomáticos con miras a lograr la paz y la estabilidad en la región», resumió el portavoz japonés.

Estados Unidos e Irán firmaron el miércoles, de forma telemática, un acuerdo de entendimiento para poner fin a la guerra y fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, así como la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el jueves que el Ejército mantendrá sus tropas en los territorios ocupados del sur del Líbano. EFE

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