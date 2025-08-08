Japón financiará con casi 2.500 millones de dólares la tercera línea de metro de Panamá

1 minuto

Ciudad de Panamá, 8 ago (EFE).- Los Gobiernos de Panamá y Japón firmaron este viernes en la capital panameña un préstamo de 2.486 millones de dólares para que la nación nipona financie la tercera línea de metro del país centroamericano, que pasará un tramo por debajo del Canal.

«Japón ha sido, a lo largo del tiempo, un socio confiable y generoso para Panamá. Esa colaboración no solo fortalece nuestras relaciones diplomáticas y económicas, sino que evidencia una visión compartida hacia un desarrollo inclusivo, adaptable y sostenible», dijo en el acto el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Martínez-Acha Vásquez y el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi, realizaron este jueves «un canje de notas mediante el cual oficializaron» el préstamo, informó la cancillería panameña.

La agencia de cooperación internacional de Japón JICA financia el proyecto de la Línea 3 del Metro que construye el consorcio HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction Co. LTD, Posco Engineering & Construction Co., y Hyundai Engineering Co., a un costo inicial de 2.844 millones de dólares. EFE

