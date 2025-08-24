The Swiss voice in the world since 1935

Japón gana el concurso completo, deja con la plata a Brasil y España repite bronce

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Río de Janeiro, 23 ago (EFE).- Japón se consagró este sábado en Río de Janeiro campeón mundial en el concurso completo por conjuntos de gimnasia rítmica, tras superar a Brasil que, con la plata, alcanzó la máxima posición en un podio mundial, la máxima hasta ahora lograda por una nación latinoamericana.

España completó el podio con la medalla de bronce, un resultado que repite la campaña en el Mundial de Valencia de 2023.

Con una puntuación total de 55.550 -27.200 en cintas y 28.350 en aros y pelotas-, el conjunto japonés se impuso con precisión y regularidad en ambas rutinas, muy cerca de lo alcanzado por Brasil (55.250) y más de un punto por encima de España(54.450).

Fue el primer triunfo para la nación nipona en un Mundial de gimnasia rítmica en la historia.

El conjunto brasileño y el ibérico figuraban entre los máximos preferidos desde el inicio de la competición.

Mientras las brasileñas Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha y Mariana Gonçalves, se colgaron la dorada este año en la Copa del Mundo de Milán y en el Challenge de Portimão, las españolas Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun son las vigentes triple campeonas de Europa y de la Copa del Mundo de Cluj-Napoca (Rumanía).

España quería superar su propia marca mundialista tras obtener el bronce las justas de Valencia de 2023. Brasil soñaba con alcanzar el oro en su tierra.

El cuadro de las cinco primeras posiciones lo completaron los conjuntos de China, Bulgaria y Polonia.

Entre los otros conjuntos latinoamericanos que participaron en la competición México quedó en la décima posición con 48.850 puntos.

Le siguieron Chile, en la vigesimaquinta posición, Venezuela (27), Argentina (32) y Colombia (33).

mat/hbr

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR