Japón gana el concurso completo, deja con la plata a Brasil y España repite bronce

Río de Janeiro, 23 ago (EFE).- Japón se consagró este sábado en Río de Janeiro campeón mundial en el concurso completo por conjuntos de gimnasia rítmica, tras superar a Brasil que, con la plata, alcanzó la máxima posición en un podio mundial, la máxima hasta ahora lograda por una nación latinoamericana.

España completó el podio con la medalla de bronce, un resultado que repite la campaña en el Mundial de Valencia de 2023.

Con una puntuación total de 55.550 -27.200 en cintas y 28.350 en aros y pelotas-, el conjunto japonés se impuso con precisión y regularidad en ambas rutinas, muy cerca de lo alcanzado por Brasil (55.250) y más de un punto por encima de España(54.450).

Fue el primer triunfo para la nación nipona en un Mundial de gimnasia rítmica en la historia.

El conjunto brasileño y el ibérico figuraban entre los máximos preferidos desde el inicio de la competición.

Mientras las brasileñas Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha y Mariana Gonçalves, se colgaron la dorada este año en la Copa del Mundo de Milán y en el Challenge de Portimão, las españolas Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun son las vigentes triple campeonas de Europa y de la Copa del Mundo de Cluj-Napoca (Rumanía).

España quería superar su propia marca mundialista tras obtener el bronce las justas de Valencia de 2023. Brasil soñaba con alcanzar el oro en su tierra.

El cuadro de las cinco primeras posiciones lo completaron los conjuntos de China, Bulgaria y Polonia.

Entre los otros conjuntos latinoamericanos que participaron en la competición México quedó en la décima posición con 48.850 puntos.

Le siguieron Chile, en la vigesimaquinta posición, Venezuela (27), Argentina (32) y Colombia (33).

