Japón inicia su campaña electoral más breve con Takaichi apostando por su popularidad

David Asta Alares

Tokio, 27 ene (EFE).- La campaña electoral más breve en la historia de Japón tras la Segunda Guerra Mundial arrancó este martes, apenas doce días antes de las elecciones anticipadas del 8 de febrero, convocadas por la primera ministra, Sanae Takaichi, para reforzar su liderazgo en una apuesta a todo o nada para traducir su popularidad en escaños.

«Quiero proteger la vida y la fortuna del pueblo japonés», declaró esta mañana Takaichi ante centenares de personas desde el barrio capitalino de Akihabara, epicentro de la tecnología y el manga, en su primer acto de una campaña.

Subida a un podio en el aparcamiento de la estación de Akihabara, entre el inexorable paso de trenes y con una separación por motivos de seguridad de al menos veinte metros entre ella y sus seguidores, la primera mujer en gobernar Japón buscó proyectar una imagen de cercanía mezclando anécdotas personales con su programa electoral.

«Yo vengo de una familia ordinaria cuyos padres trabajan ambos en un sitio rural», llegó a afirmar Takaichi, antes de relatar que ella misma se tiñe el pelo «porque sale muy caro ir a la peluquería».

La referencia no es casual: en medio de una persistente inflación que ronda el 3 % tras décadas de estancamiento o deflación, y con los salarios congelados, la líder del Partido Liberal Democrático (PLD) ha prometido reducir la carga de los hogares con una política fiscal expansiva.

De ahí que haya prometido de cara a los comicios reducir a cero el impuesto sobre los alimentos, aunque esta promesa junto con el presupuesto récord para 2026 de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros) haya desatado las dudas de los mercados y contribuido a disparar el rendimiento de los bonos nipones.

El PLD cuenta actualmente con tan solo 199 de los 465 escaños en la Cámara Baja (la más importante de las dos que forman el Parlamento). Junto con los 34 de los que dispone su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), acumula una estrechísima mayoría de un solo escaño.

Con su adelanto electoral, la mandataria se ha propuesto contar con una mayoría más holgada que le permita llevar a cabo sus planes de aumentar el gasto público para espolear la estancada economía japonesa y hacer frente a los efectos de la persistente inflación.

El principal de los desafíos a los que se enfrenta Takaichi en las urnas es la recién creada Alianza Reformista Centrista, que une al opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, socio de coalición del PLD desde hacía más de veinte años y que rompió con el partido gobernante tras la elección de la mandataria como líder en octubre.

«La cuestión es si la gente elegirá una política que deja en segundo plano la vida de las personas, o si apoyará a los centristas que defendemos políticas basadas en el principio de ‘los consumidores primero'», afirmó Yoshihiko Noda, uno de los líderes de la nueva formación, durante un acto en la prefectura norteña de Aomori, según la cadena de televisión japonesa NHK.

Como en otras citas electorales recientes, la inmigración también ha sido un tema destacado por algunos partidos políticos, entre un aumento del número de residentes extranjeros y el auge del turismo que ha generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad japonesa.

«Creo que el mayor problema es la inmigración. Si la inmigración transforma por completo la sociedad japonesa, Japón nunca volverá a ser el mismo. Pongamos fin a esto por ahora», lanzó Naoki Hyakuta, líder de la formación calificada de extrema derecha Partido Conservador de Japón.

El propio PLD de Takaichi propuso la semana pasada endurecer las leyes migratorias y promover la «coexistencia» con los extranjeros, con requisitos más estrictos para lograr la nacionalidad japonesa o restricciones en la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros en Japón. EFE

