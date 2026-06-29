Japón insta a China a revocar las «inaceptables» restricciones a las exportaciones

Compartir

3 minutos

Tokio, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Japón instó este lunes a las autoridades chinas a revocar las restricciones anunciadas horas antes a la exportación de artículos de doble uso dirigidas a entidades japonesas y que Tokio calificó de «absolutamente inaceptables».

«Hemos protestado enérgicamente y exigido su retirada. Analizaremos exhaustivamente su impacto y adoptaremos las medidas necesarias», declaró el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en una rueda de prensa vespertina.

Las declaraciones de Kihara tuvieron lugar después de que el Ministerio de Comercio chino incluyera a 20 entidades niponas en una lista de control y a otras 20 en una de vigilancia, alegando que busca frenar la «remilitarización» de Japón y sus supuestos intentos de «desarrollar capacidades nucleares».

La cartera ministerial sostuvo que el país vecino «no ha reflexionado ni rectificado», sino que ha «acelerado su remilitarización» y desplegado «armas ofensivas», por lo que decidió adoptar nuevas medidas en virtud de su Ley de Control de Exportaciones y del reglamento sobre artículos de doble uso.

Las restricciones afectan, por un lado, a 20 entidades japonesas que, según Pekín, participan en actividades destinadas a «elevar la capacidad militar» de Japón, y, por otro lado, a otra veintena de compañías respecto de las cuales asegura que no puede verificar el usuario final ni el uso final de los artículos de doble uso.

En la lista de control figuran el Instituto Nacional de Estudios de Defensa, varios centros japoneses de investigación de sistemas terrestres, navales y aéreos, entidades vinculadas a Mitsubishi Electric y Mitsubishi Heavy Industries, KGM, NIPPI, y Aoki Seimitsu Kogyo.

Por su parte, la lista de vigilancia incluye a Mitsui E&S, Mitsubishi Nuclear Fuel, Japan Nuclear Fuel, Fujitsu Network Solutions, Hitachi Advanced Systems, Howa Machinery, Hosoya Pyro-Engineering y The Fujikura Parachute.

China ya adoptó en febrero medidas similares contra entidades japonesas, cuando incluyó a 20 compañías y organismos, entre ellos filiales de Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Japan Marine United, la Academia Nacional de Defensa y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, en su lista de control de exportaciones.

Las relaciones entre Pekín y Tokio se deterioraron a finales de 2025, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Desde entonces, China ha respondido con protestas diplomáticas, advertencias de viaje, restricciones comerciales y críticas a lo que interpreta como un refuerzo de las capacidades militares japonesas. EFE

yk-pagb/ah