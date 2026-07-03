Japón instala cámaras en montañas ante el aumento de los ataques de osos

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Ante el recrudecimiento de ataques de osos, Japón comenzó a instalar más de 800 cámaras en las montañas del norte para censar las poblaciones a escala nacional, informó el jueves el Ministerio de Medio Ambiente a la AFP.

Los osos han matado al menos a cinco personas desde el 1 de abril, todas en la región norte de Tohoku, después de un récord de 13 ataques mortales en 2025, según las autoridades. Actualmente se investiga un sexto fallecimiento.

El número de estos animales ha aumentado en los últimos años, una tendencia que los científicos atribuyen en parte a la disminución de población en las zonas rurales.

Los residentes de Tohoku viven con miedo constante, mientras los medios nacionales ofrecen una cobertura diaria de avistamientos de osos en galerías comerciales, parques y escuelas.

Para elaborar una respuesta eficaz, las autoridades planean usar las cámaras, centrándose inicialmente en seis grandes poblaciones de osos en Tohoku antes de ampliar el estudio a todo el país durante los próximos cuatro años, explicó a la AFP Yu Takahashi, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

Tarros de miel mezclada con vino, colocados a la altura de la cabeza de una persona, están pensados para atraer a los osos. Las cámaras captarán las marcas blancas del pecho de cada animal cuando se pare sobre sus patas traseras para olfatear la sustancia.

«Hasta ahora, los gobiernos locales estudiaban las poblaciones de osos en sus jurisdicciones en distintos momentos y utilizando distintos métodos», dijo Takahashi. «Nuestro plan es llevar a cabo un estudio más preciso centrándonos en grupos poblacionales», agregó.

En los últimos meses se ha producido un aumento de avistamientos después de que los osos salieran de la hibernación, y cada vez más se han adentrado en zonas urbanas.

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