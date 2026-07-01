Japón investiga un posible nuevo ataque mortal de oso

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Un hombre fue encontrado muerto en Japón tras un probable ataque de un oso, dijeron las autoridades del país asiático, que ha registrado un fuerte aumento de estos incidentes en lo que va de año.

Los últimos datos recopilados por el Ministerio de Medio Ambiente muestran que al menos cinco personas han muerto desde abril como consecuencia de ataques de plantígrados.

Las autoridades de la prefectura de Aomori, en el norte de Japón, informaron el lunes que el hombre hallado muerto en una zona montañosa podría haber sido atacado por un oso, y pidieron a los habitantes que evitaran el área.

Un funcionario local declaró a la AFP el martes que «la policía sigue investigando la causa» de la muerte, y añadió que en el cuerpo se encontraron marcas de mordeduras de oso.

Desde hace varios años, Japón está experimentando un aumento del número de avistamientos y ataques de osos, especialmente en zonas urbanas.

El año pasado, un récord de 13 personas murieron por ataques de osos en Japón, y los avistamientos siguen aumentando a medida que los animales salen hambrientos de su hibernación.

Desde que empezaron a recopilar estadísticas en 2018, Japón nunca había registrado más de dos muertes en el periodo entre abril y junio.

Según los científicos, la población de osos aumentó considerablemente al mismo tiempo que disminuyó el número de personas que viven en las zonas rurales.

A principios de este mes, decenas de policías, cazadores y funcionarios municipales fueron desplegados en la ciudad de Utsunomiya, al norte de Tokio, para capturar a un oso que deambuló por las calles durante cuatro días, obligando el cierre de los centros educativos.

Asimismo, este mes un oso atacó a cuatro personas en la prefectura de Fukushima, en el noreste del país.

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